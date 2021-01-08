08.01.2021 - 12:32 | | DHA
Otomobilinde 5 bin 500 paket kaçak sigarayla yakalanan sürücü tutuklandı
Şanlıurfa’da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, jandarma ekipleri şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. İlçe çıkışında oluşturulan kontrol noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 5 bin 500 paket kaça sigara ele geçirildi. Sigaraya el koyan jandarma, otomobil sürücüsü A.K.'yi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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