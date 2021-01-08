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08.01.2021 - 12:32 | | DHA

Otomobilinde 5 bin 500 paket kaçak sigarayla yakalanan sürücü tutuklandı

Şanlıurfa’da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Otomobilinde 5 bin 500 paket kaçak sigarayla yakalanan sürücü tutuklandı

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, jandarma ekipleri şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. İlçe çıkışında oluşturulan kontrol noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 5 bin 500 paket kaça sigara ele geçirildi. Sigaraya el koyan jandarma, otomobil sürücüsü A.K.'yi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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