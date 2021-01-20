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20.01.2021 - 15:24 | | DHA

Otomobilinde öldü zannedildi, uyuyakaldığı anlaşıldı

Manisa’da, park halindeki otomobilinde hareketsiz yatarken görenler tarafından 'öldüğü' ihbar edilen 29 yaşındaki Ahmet Akduman'ın uyuyakaldığı ortaya çıktı.

Otomobilinde öldü zannedildi, uyuyakaldığı anlaşıldı

Eski Manisa yolundan bugün saat 11.30 sıralarında geçenler, park halinde olmasına rağmen çalışır vaziyetteki 42 J 4692 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan Ahmet Akduman'ı görünce, polisi arayarak 'öldüğünü' bildirdi.

İhbar üzerine hızla otomobilin yanına gelen polis ve sağlık ekipleri, Akduman'ın uyuduğunu fark etti.

Uyandırılan Akduman, otomobiliyle bulunduğu yerden ayrıldı.

 

 

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