Otomobilinde pompalı tüfekle vuruldu, hastanede öldü!

Olay, saat 04.30 sıralarında Mehmetçik Mahallesi 1553 Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobilinde oturan Harun Can Gerengi, pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Silah sesini duyan mahallede sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Boynu ve sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Gerengi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gerengi, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.