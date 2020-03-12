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12.03.2020 - 04:06 | | AA

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Düzce'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi.

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi'nde Ş.A idaresindeki 81 DE 868 plakalı otomobile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ş.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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