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30.01.2020 - 10:01 | | DHA

İstanbul'da silahlı saldırı!

İstanbul Taksim’de otomobiline binmeye çalışan kişi silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Kamil K. hastaneye kaldırılırken saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

İstanbul'da silahlı saldırı!

Olay, Sütlüce Mahallesi, Uzun Bayır Sokakta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkıp arabasına yönelen Kamil K. kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar aracına binmeye çalışan Kamil K.'nın bacağına isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine sokağa çıkanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

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