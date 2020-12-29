Otomobilinin takla attığı kazadan yara almadan kurtuldu

Kaza, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Turgutlu'dan Ankara yönüne giden Musa Tüney'in kullandığı 45 ZB 8787 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, ters döndü. Kaza sonrası sürücü Tüney, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Kazayı yara almadan atlatan Tüney, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Musa Tüney, sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince hastaneye gitmek istemedİ. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Maltepe'de vahşet! Öğretim görevlisini yakarak öldürdüSon dakika haberine göre; İstanbul Maltepe'de bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının önce boğazını kesti. Ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Delbe'nin üzerinden kadına ait altın kolyeler çıktı.