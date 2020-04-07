MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otomobiliyle gelip, sokak köpeklerine ateş açan saldırgan aranıyor
ABONE OL
07.04.2020 - 08:42 | | DHA

Otomobiliyle gelip, sokak köpeklerine ateş açan saldırgan aranıyor

Bursa'da, otomobiliyle gelip tüfekle 1 sokak köpeğini öldüren, 2’sini de yaralayıp, kaçan saldırgan aranıyor.

Otomobiliyle gelip, sokak köpeklerine ateş açan saldırgan aranıyor

Olay, cumartesi günü saat 18.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Doburca Mahallesi'nde meydana geldi. Kaya Sokak'a 16 AGF 659 plakalı otomobiliyle gelen kimliği belirsiz kişi, kulağı küpeli sokak köpeklerine tüfekle ateş etmeye başladı. Şüpheli, yaralanıp yol kenarına düşen köpeği, başından vurarak öldürdükten sonra seslerden korkan iki köpeği de ateş ederek yaraladı. Yaralanan köpekler acıyla ormana doğru kaçarken, şüpheli otomobiliyle kaçtı.

Silah seslerini duyup sokağa çıkan Ömer Faruk Karaalp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobiliyle gelip, sokak köpeklerine ateş açan saldırgan aranıyor

Köpeklerin vurulmasına çok üzüldüklerini belirten Ömer Faruk Karaalp, "Ben o sırada evdeydim. Birkaç el silah sesi duyunca hemen dışarı çıktım. Daha sonra güvenlik kameralarında izlediğimizde bir kişi aracıyla önce köpekleri kovalıyor, daha sonra geldiğinde silahıyla ateş ederek bir köpeği öldürüyor, diğer ikisini de yaralıyor. Köpekler mahallenin köpekleriydi, buradaki herkes onları beslerdi. Bu olay bizi derinden etkiledi. Köpeğin öldüğünü görünce kahrolduk. İnsan neden böyle bir zalimlik yapar. Bu canı sen mi verdin de sen alıyorsun? Şüphelilerin bulunmasını istiyoruz. Polis ekipleri araştırmaya başladı" dedi.

Milliyet'te Gündem (7 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

7 Nisan (Bugün) kandil mi ne kandili? Bu gece hangi kandil idrak edilecek?

7 Nisan (Bugün) kandil mi ne kandili? Bu gece hangi kandil idrak edilecek?

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

2020 Berat Kandili mesajları için kısa, uzun resimli mesaj seçenekleri! En beğenilen Berat Kandili mesajları ve sözleri....

2020 Berat Kandili mesajları için kısa, uzun resimli mesaj seçenekleri! En beğenilen Berat Kandili mesajları ve sözleri....

Sıradaki Haber