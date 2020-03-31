Otomobiliyle seyahat eden 76 yaşındaki adamdan ilginç savunma

Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul’un giriş ve çıkışlarında polis tarafından yapılan denetimler bugün de devam ediyor. Trafik polisleri Tuzla TEM Otoyolu Tuzla mevki'i Ankara istikametinde ilerleyen tüm araçları tek tek durdurdu.

Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Polis, denetimler sırasında durdurduğu bir sürücünün yaşının 76, yanındaki eşinin yaşının ise 71 olduğunu tespit etti.

İzin belgeleri bulunmayan ve yolculuk yapan 65 yaş üstü karı kocaya Kabahatler Kanunu gereğince para cezası kesildi. Balıkesir’deki evlerine gittiklerini ifade eden yaşlı adam, “Parkta oturmuyorum, sokağa çıkmıyorum. Ben şehirlerarası evime gidiyorum. Oğlumdaydım şimdi evime gidiyorum” diyerek kendisini savunması ise ilginç anlara sahne oldu.

Corona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimler nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi.