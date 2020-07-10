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10.07.2020 - 14:33 | | DHA

Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan ziraat mühendisi ölümden döndü

Manisa'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 70 metre yükseklikten Gediz Nehri'ne düşen otomobilin sürücüsü ziraat mühendisi Sema Döngel (52), ölümden döndü. Şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlatan Döngel, sıkıştığı araçtan itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde İzmir- Ankara Karayolu Davala mevkisinde meydana geldi. Manisa'dan Ankara yönüne giden ziraat mühendisi Sema Döngel idaresindeki 45 ABL 522 plakalı otomobil Güvercinlik-Peribacaları virajlarında kontrolden çıkıp takla atarak 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan ziraat mühendisi ölümden döndü

Sıcak hava nedeniyle su seviyesi azalan Gediz Nehri'ne düşerek duran otomobil demir yığına döndü. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İçi yarısına kadar suyla dolan otomobilde sıkışan Döngel, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı.

Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan ziraat mühendisi ölümden döndü

Kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlatan Döngel'e ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Sedyeye alınarak zorlukla yola kadar taşınan Döngel, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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