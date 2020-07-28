Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünü başındaki kask ölümden kurtardı!

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 164 Sokak'ta bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Taner Kaya'nın yönetimindeki 07 FGA 99 plakalı otomobil, Özgür Erbil idaresindeki 07 ALB 657 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Özgür Erbil, kaldırımdaki fiber optik ana dağıtım kutusu ile duvar arasına sıkıştı. Kazayı görenler olayı hemen ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Başında bulunan kask sayesinde ölümden dönen Özgür Erbil, yapılan çalışmalar sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, otomobil sürücüsü Taner Kaya'yı, ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.