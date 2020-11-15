Otopark cinayetinin sır perdesi aralandı!

Yeni Asır’dan Fatih Şendil’in haberine göre, iki çocuğunun babası ile evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisini aynı gün kaybeden Ukraynalı Olena Narin'in ise olayın ardından uzun süre kendine gelemediği öğrenildi. Önceki gün Gaziemir'deki lüks bir otelin otoparkında, kıskançlık cinneti yaşanmış, Denizlili iş insanı Fatih Narin (46), 3 yıl önce ayrıldığı eşi Olena Narin'i (38) yanında sevgilisi Hasan Yavuz'la görünce çılgına dönmüştü. Genç kadına hakaretler yağdıran Narin, araya giren Yavuz'u otoparka çağırıp başından tabanca ile vurduktan sonra tabancayı kendi kafasına dayayıp tetiği çekerek intihar etmişti. Eşinden üç yıl önce boşanan iki çocuk annesi Olena Narin'in, bir süredir bir çocuk babası Hasan Yavuz ile birlikte olduğu ve çiftin düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

DAYAK İDDİASI KAFALARI KARIŞTIRDI

Fatih Narin'in, aslında çocuklarını görmek için geldiği İzmir'de bir cinayet işlemesine ve ardından kendi canına kıymasına neden olan olaylar zincirinin perde arkası ortaya çıktı. Fatih Narin'in 3 yıl önce boşandığı genç kadının yanında İzmir'de yaşayan 14 yaşında kızı ile 7 yaşındaki oğlunun Hasan Yavuz'la çok iyi anlaşmalarını hazmedemediği ve çocuklarının Yavuz'a baba demelerini duyunca çılgına döndüğü iddia edildi. Ayrıca Narin'in 45 gün önce İzmir'e geldiğinde, öldürdüğü Yavuz'dan dayak yediği ve o yüzden yanında silah getirdiği iddia edildi.