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03.01.2021 - 13:55 | | DHA

Otoparkta ölü bulunan 3 gençten Burak, Çankırı'da toprağa verildi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bina otoparkında 2 arkadaşı ile birlikte cansız bedeni bulunan Burak Karakoç (24), memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Topzusaray köyünde toprağa verildi. Gencin arkadaşları Hüseyin Şahinoğlu ile Halil İbrahim Altıntaş'ın cenazelerinin ise dün Ankara'da toprağa verildiği öğrenildi.

Otoparkta ölü bulunan 3 gençten Burak, Çankırı'da toprağa verildi

Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı binada oturan, evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Şahinoğlu, cuma akşamı arkadaşları Halil İbrahim Altıntaş ve Burak Karakoç ile buluştu. İddiaya göre, 3 arkadaş, akşam saatlerine doğru binanın altındaki kapalı otoparkına girip, Hüseyin Şahinoğlu'nun 06 KMS 15 plakalı otomobilinde alkol almaya başladı. Dün saat 08.00 sıralarında binada oturan Şahinoğlu'nun komşusu, otoparka girdiğinde, 3 genci otomobilin yanında yerde hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde gençlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Ankara Valiliği, ilk incelemede, 3 arkadaşın alkol ya da karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceklerinin tespit edildiğini, kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinden sonra netlik kazanacağını açıkladı.

Gençlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Burak Karakoç'un cenazesi, yakınları tarafından sabah saatlerinde toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı Yapraklı ilçesine bağlı Topzusaray köyüne getirildi. Güllü-Hüseyin Karakoç çiftinin 2 çocuğundan Burak Karakoç için köy meydanında cenaze namazı kılındı. Cenazeye Yapraklı Kaymakamı Yavuz Arslan, aile ve köy halkı katıldı. Kılınan namazın ardından Karakoç'un cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Otoparkta ölü bulunan 3 gençten Burak, Çankırıda toprağa verildi

Öte yandan Hüseyin Şahinoğlu ile Halil İbrahim Altıntaş'ın cenazelerinin ise dün akşam saatlerine doğru Ankara'da toprağa verildiği öğrenildi.

 

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