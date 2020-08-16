Otoparkta silahlÄ± saldÄ±rÄ±! Yerdeyken yakÄ±nlarÄ±nÄ± aradÄ±

Olay, saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda, MÃ¼ftÃ¼ Mahallesi SÃ¼heyla Erel Sokak'taÂ bulunan katlÄ± otoparkta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, 34 BN 2614 plakalÄ± otomobil ile katlÄ± otopark giriÅŸine gelen R.D., aralarÄ±ndaÂ husumet bulunan Suat YalÃ§Ä±n'aÂ tabanca ile ateÅŸ etti.Â R.D., olay yerinden kaÃ§arken iki bacaÄŸÄ±na ve kalÃ§asÄ±na kurÅŸun isabet eden Suat YalÃ§Ä±n iÃ§in saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verildi.

YERDEYKEN YAKINLARINI ARADI

Yerde yaralÄ± halde bekleyen Suat YalÃ§Ä±n, cep telefonuyla yakÄ±nlarÄ±nÄ± arayarak silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. YalÃ§Ä±n, ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan ambulansla Ã¶zel hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Polis, olayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§an R.D.'yiÂ yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â