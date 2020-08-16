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16.08.2020 - 15:53 | | DHA

Otoparkta silahlÄ± saldÄ±rÄ±! Yerdeyken yakÄ±nlarÄ±nÄ± aradÄ±

Zonguldak'Ä±nÂ EreÄŸli ilÃ§esinde,Â R.D. aralarÄ±nda husumet bulunan Suat YalÃ§Ä±nâ€™Ä± (51)Â otopark giriÅŸindeÂ tabanca ile ateÅŸ ederek vurdu. Yaralanan Suat YalÃ§Ä±n,Â yerdeyken yakÄ±nlarÄ±nÄ± arayarak silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Otoparkta silahlÄ± saldÄ±rÄ±! Yerdeyken yakÄ±nlarÄ±nÄ± aradÄ±

Olay, saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda, MÃ¼ftÃ¼ Mahallesi SÃ¼heyla Erel Sokak'taÂ bulunan katlÄ± otoparkta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, 34 BN 2614 plakalÄ± otomobil ile katlÄ± otopark giriÅŸine gelen R.D., aralarÄ±ndaÂ husumet bulunan Suat YalÃ§Ä±n'aÂ tabanca ile ateÅŸ etti.Â R.D., olay yerinden kaÃ§arken iki bacaÄŸÄ±na ve kalÃ§asÄ±na kurÅŸun isabet eden Suat YalÃ§Ä±n iÃ§in saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verildi.

YERDEYKEN YAKINLARINI ARADI

Yerde yaralÄ± halde bekleyen Suat YalÃ§Ä±n, cep telefonuyla yakÄ±nlarÄ±nÄ± arayarak silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. YalÃ§Ä±n, ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan ambulansla Ã¶zel hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Polis, olayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§an R.D.'yiÂ yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â 

Otoparkta silahlÄ± saldÄ±rÄ± Yerdeyken yakÄ±nlarÄ±nÄ± aradÄ±

AraÅŸtÄ±rma sonucu korkuttu! Sokakta satÄ±lan ürünler tehlike saçÄ±yorÄ°STANBUL'da yapÄ±lan araÅŸtÄ±rma sokakta satÄ±lan kokoreç, pilav, tavuk döner, boza, soÄŸuk sandviç gibi yiyeceklerin tehlike saçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya çÄ±kardÄ±. 1 yÄ±l boyunca yapÄ±lan araÅŸtÄ±rma sonucu alÄ±nan numunelerde salmonella gibi tifoya neden olan bakteriler tespit edildi.
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