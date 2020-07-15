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15.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Otopside Kovid-19 tedbiri

Sağlık Bakanlığı, otopsilerde alınacak önlemleri açıkladı.

Otopside Kovid-19 tedbiri

Buna göre, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin akciğer ve diğer organlarında virüs bulunabileceğinden otopsiler mümkünse negatif basınçlı salonlarda, mümkün değilse iyi havalanan bir odada gerekli koruma önlemleri alınarak yapılacak. Otopside mümkün olan en az sayıda kişi görev alacak. Otopsiye katılan ve
odanın temizliğini yapan tüm personelin isimleri ve yaptıkları işlemlerin kaydı tutulacak.

Bakanlık, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin “sağlık kurumlarında çalışma” bölümüne “Otopsilerde Alınacak Önlemler” başlığını ekleyerek güncellemeye gitti. Bu çerçevede bakanlık Kovid-19’a bağlı ölümlerde mümkün olduğunca ölü muayenesi ile karar verilmeye çalışılmasını, otopsi yapılmamasını önerdi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin akciğer ve diğer organlarında virüs bulunabileceğini vurgulayan Bakanlık, “Otopside yoğun aerosol oluşturan işlemler yapılması nedeniyle olası/kesin Kovid-19 otopsileri mümkünse negatif basınçlı salonlarda, mümkün değilse iyi havalanan bir odada gerekli koruma önlemleri alınarak yapılmalıdır” uyarısında bulundu.

İşte uyulması istenen kurallar

Otopside en az sayıda kişi görev almalı.

Otopsiye katılan ve odanın temizliğini yapan tüm personelin isimleri ve yaptıkları işlemlerin kaydı tutulmalı.

Otopsiyi yapanın kişisel koruyucu ekipman (KKE) (su geçirmez önlük,N95/FFP2 maske, gözlük /yüz siperliği, çift eldiven) kullanması gerekli.

Kullanılan malzemeler otopsiden hemen sonra mutlaka temizlenmeli ve steril edilmeli.

Otopsinin yapıldığı çevresel yüzeyler önce su ve deterjanla temizlenmeli.

Personel, dezenfeksiyon solüsyonlarını hazırlarken ve kullanırken solunum ve göz koruması dahil uygun KKE kullanmalı.

Otopside ortaya çıkan atıklar tıbbi atık yönetmeliğine uygun bertaraf edilmeli.

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