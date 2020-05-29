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29.05.2020 - 10:26 | | DHA

Otostop çektikleri otomobili gasbettiler, kaza yapınca yakalandılar

Adana’da, 2 kardeş, otostop çekerek bindikleri otomobili, içindeki 2 arkadaşı dövüp, gasbetti. Otomobille Mersin’in Tarsus ilçesinde kaza yapınca yakalanan kardeşler, tutuklandı.

Otostop çektikleri otomobili gasbettiler, kaza yapınca yakalandılar

Olay, 28 Mayıs Perşembe akşamı Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Özgür A. (25) ile arkadaşı Doğan K. (25), kiralık otomobille gezmeye çıktı. İkili,

Ahmet Cevdet Yağ Caddesi’ne geldiklerinde ise otostop çeken ve “Eve gidecek araç bulamadım. Beni eve kadar bırakır mısınız?” diyen İzzet Aslan'ı araçlarına aldı. Aslan, Karasu mevkisine geldiklerinde ise inmek istediğini söyledi. Ancak bu sırada Aslan’ın kardeşi olan Abdülkadir Aslan (22) gelip, Özgür A. ve Doğan K.’den bıçak tehdidiyle cep telefonlarını istedi. Kardeşler direnen arkadaşları döverek otomobilden indirdi. Cep telefonları ile otomobil alıp, kaçtı.

Özgür A.’nın ihbarı üzerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 50’ye yakın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, ‘Plaka Takip Sistemi’nden otomobilin Mersin’in Tarsus ilçesinde olduğunu tespit etti. Kardeşler, polisin peşlerine düştüğünü fark edince aşırı hız nedeniyle kaza yaptı. Şüpheliler polis tarafından yakaladı.

Şüpheli kardeşlerden İzzet Aslan’ın, sorgusunda, “O anda kendimde değildim, ne yaptığımı bilmiyorum. Kendime geldiğimde kaza yaptığımı ve polisin beni yakaladığını gördüm” dediği öğrenildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen İzzet Aslan ve Abdülkadir Aslan, tutuklandı. Otomobil ve çalınan cep telefonları ise sahiplerine teslim edildi.

 

İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.
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