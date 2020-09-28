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28.09.2020 - 17:48 | | DHA

'Otoyol magandası'ndan yeni görüntüler

Antalya'da otoyol kenarına park ettiği otomobilinin önünde havaya art arda ateş ederken görüntüleri ortaya çıkan Hikmet U.'nun, daha önce de tabancayla ve drift yaparken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

'Otoyol magandası'ndan yeni görüntüler
'Otoyol magandası'ndan yeni görüntüler
'Otoyol magandası'ndan yeni görüntüler
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Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, 07 AKC 609 plakalı lüks otomobilini otoyol kenarındaki emniyet şeridine park eden Hikmet U. adlı sürücünün, tabancayla art arda havaya ateş etmesi tepkiye neden oldu. Park ettiği otomobilin yanına koyduğu portatif sandalyeye oturduğu görülen Hikmet U., bu sırada belinden tabancasını çıkartıp, aracının açılı tavanı kapanırken, art arda 6 kez havaya ateş etti. Aracın tavanı kapanırken Türk bayrağının da tavana asılı olduğu görüldü. Görüntüler, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Konunun medyaya yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri, Hikmet U.'yu yakalayıp, Kepez İlçe Jandarma ekiplerine teslim etti. Hikmet U. hakkında, 'meskun mahalde silahla ateş etmek' suçundan işlem yapıldı.

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Otoyol magandasından yeni görüntüler

ÇAKARLI ARAÇLA DA YOLCULUK YAPMIŞ

Hikmet U.'nun sosyal medya hesabından daha önce yaptığı bazı paylaşımlar da dikkati çekti. Paylaşımlarda, Hikmet U.'nun trafikte drift yaptığı, cep telefonu ile video çekerken aracını 185 kilometre süratle kullandığı ve çakarlı bir başka araç ile yolculuk yaptığı görüldü. Hikmet U., ayrıca araç içerisinde elindeki tabanca ile bir aracın camından sarkarken ve arazide elindeki pompalı tüfeği omzuna koyduğu fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Otoyol magandasından yeni görüntüler

Sahibinin önünde çalmaya kalktı, kaza yapınca yakalanıp dayak yediRusya'da sahibinin önünde otomobili çalmaya çalışan soyguncu, birkaç metre ileride kaza yaptı. Sürücü ve beraberindeki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dayak attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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