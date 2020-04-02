02.04.2020 - 11:24 | | DHA
Otoyolda corona virüs denetimleri artırıldı
Adana'da polis ve sağlık ekipleri, corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulama noktasında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken önlemleri anlattı.
Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda gerçekleştirilen uygulamaya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri katıldı. Corona virüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, seyahat eden vatandaşların araçları kontrol noktalarında durduruldu.
Polisler, yolculara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunup, hazırlanan broşürleri verildi.
Özel maske ve koruyucu elbise giyen sağlık görevlileri ise vatandaşların ateşlerini ölçüp kontrol etti.
Alınan tedbirler kapsamında fazla yolcu taşıyan sürücülere de 'emre uymama' suçundan 392 lira, 'fazla yolcu taşıma' suçundan ise 104 lira olmak üzere 2 ayrı ceza kesildi.
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