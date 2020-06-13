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13.06.2020 - 10:06 | | AA

Otoyoldan çıkan cip ağaçların arasında girdi: 2'si çocuk 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, bir cipin yoldan çıkarak ağaçların arasına girmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Nevzat Fidan idaresindeki 34 KM 6865 plakalı cip, Yeniçağa mevkisinde kontrolden çıkıp yol dışına savruldu.

Otoyol kenarındaki su menfezinin üzerinden geçen cip, ağaçların arasındaki kanala düştü.

Otoyoldan çıkan cip ağaçların arasında girdi: 2si çocuk 6 yaralı

Kazada, sürücü Nevzat Fidan, Sahinur Fidan, Nuh ve Melek ile çocuklar Demiralp ve Derinsu Özköleş yaralandı.

Ağaçların arasında kalan cipten kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kontrolden çıkan cip ağaçların arasına daldıAnadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, bir cipin yoldan çıkarak ağaçların arasına girmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
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