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21.04.2020 - 14:16 |

Oturulacak Ağacın Dalı Kesilmez Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

İyi anlaşılması gereken en önemli atasözleri arasında gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez cümlesi gelmektedir. Peki, oturulacak ağacın dalı kesilmez atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında bilinmesi gerekenler.

Oturulacak Ağacın Dalı Kesilmez Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

TDK’ya göre gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez atasözü ‘Yarar sağlayacak nesne ya da kişilere zarar vermekten kaçınmak gerekir’ anlamına geldiğini söylemek mümkün.

Oturulacak Ağacın Dalı Kesilmez Atasözünün Anlamı Nedir?

Kişisel olarak yarar getirecek olan nesneler veya insanlara zarar verme eylemlerinden uzak durulmalıdır. Böyle bir şey yapmak kişinin kendi kuyusunu kazmak anlamına da gelmektedir. İnsan eğer oturduğu dalı keserse o dal ile beraber kendisi de aşağı düşer. Yani fayda sağlayacak herhangi bir duruma zarar vermek kişinin kendisine de aynı zararı getirilmektedir. Bunu ifade etme konusunda ise gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez atasözü kullanılır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Özlü sözler olarak atasözleri geçmişten günümüze çok önemli bir yere sahiptir. Bu atasözleri içerisinde gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez cümlesinin çok önemli bir anlamı bulunmaktadır. Her zaman fayda sağlayacak nesne ve insanlara dikkat edilmeli ve onlara zarar verilmemelidir. Böylece kişisel fayda sağlanır.

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