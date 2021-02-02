02.02.2021 - 15:45 | | AA
Oyuncağını çalıştırmak istedi feci şekilde can verdi!
Kütahya'da 10 yaşındaki Sergen Akkuş, oyuncağını çalıştırmak için elektrik prizine takan çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Yeşildere köyünde evinde elektrikli oyuncağını çalıştırmak için ucu açık kabloyu elektrik prizine takan ortaokul birinci sınıf öğrencisi Sergen Akkuş (10) akıma kapıldı.
Yakınları tarafından Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
4 gencin feci ölümünde yeni gelişme! Video ortaya çıktıManisa'nın Ahmetli ilçesinde yan yana cansız bedenleri bulunan 4 arkadaştan Serkan Zangal (23), Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24), ölmeden kısa süre önce "Öbür tarafta görüşürüz" dedikleri cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Gençler, görüntüde Mert isimli bir arkadaşlarına veda ediyor.