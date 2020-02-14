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BakÄ±rkÃ¶y 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±k Ezgi K. ve avukatlarÄ± ile Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± avukatÄ± katÄ±ldÄ±.

Â DuruÅŸmada tanÄ±k olarak dinlenilen Hasan Ã–nal, Kanuni Sultan SÃ¼leyman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi Ã‡ocuk Metabolizma BÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ÅŸefi olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dava konusu Ã§ocuÄŸun hastanenin hemen hemen her bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne farklÄ± zamanlarda getirildiÄŸini ve en son acil servise kol ve bacaklarÄ±nda ÅŸiÅŸlik ÅŸikayetiyle baÅŸvurusunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Â TanÄ±k Ã–nal, hastayÄ± takip eden doktorlarÄ±n Ã§ocuk istismarÄ± durumundan ÅŸÃ¼phelendiÄŸini, bu nedenle Ã§ocuÄŸun kendi servisine yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ã‡ocuktaki ÅŸiÅŸlik iÃ§in tetkik amacÄ±yla Mehmet Akif Ersoy Hastanesine film Ã§ektirmek iÃ§in annesiyle birlikte gÃ¶nderdik. DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde Ã§ocuÄŸun kulak arkasÄ±nda bir Ã§izik ve kafasÄ±nÄ±n Ã¶n tarafÄ±nda ÅŸiÅŸlik mevcuttu. Bu sÄ±rada Ã§ocuÄŸun ishali baÅŸladÄ±. BirkaÃ§ gÃ¼n sonra Ã§ocuk dÃ¼zelmeyince yanÄ±nda yatan Suriyeli anneden bilgi istedik. Suriyeli anne tercÃ¼man aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bize annenin Ã§ocuÄŸun bezini aÃ§arak, oynamasÄ± iÃ§in Ã¶nÃ¼ne koyduÄŸunu, kol ve bacaklarÄ±ndaki ÅŸiÅŸlikleri Ã§imdiklediÄŸini ve sÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bunun Ã¼zerine hastayla ilgili ÅŸÃ¼phelerimiz netleÅŸti." diye konuÅŸtu.

Â Tomografi bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki kameralarÄ±n Ã§ok iyi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, suÃ§Ã¼stÃ¼ yapmak iÃ§in bu bÃ¶lÃ¼mden randevu ayarladÄ±klarÄ±nÄ± ancak Ã¶ncesinde morarmaya baÅŸlamasÄ± Ã¼zerine Ã§ocuÄŸa oksijen verildiÄŸini anlatan Ã–nal, bu durum Ã¼zerine babaya anneyle ilgili ÅŸÃ¼phelerini anlattÄ±klarÄ±nÄ± ve anneden Ã§ocuÄŸu ayÄ±rdÄ±klarÄ± takdirde Ã§ocuÄŸun dÃ¼zelebileceÄŸini sÃ¶ylediÄŸini aktardÄ±.

Â TanÄ±k Ã–nal, babanÄ±n ayrÄ±lma olayÄ±nÄ± kabul ettiÄŸini dile getirerek, "Anne bir daha ziyarete gelmemek Ã¼zere ayrÄ±ldÄ±. Ã‡ocuÄŸun kol ve bacaklarÄ±ndaki ÅŸiÅŸlikler geÃ§meyince ultrason Ã§ektik. O bÃ¶lgede kas iÃ§inde sÄ±vÄ± gÃ¶rdÃ¼k. SÄ±vÄ±yÄ± analiz etmek istedik ancak miktar az olduÄŸu iÃ§in yapamadÄ±k. Kimyasal bir madde olabilir dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle kortizon tedavisi baÅŸlattÄ±k. Olumlu sonuÃ§ verdi, ÅŸiÅŸlikler dÃ¼zeldi. 2 hafta sonra baba tekrar geldiÄŸinde olayÄ± anladÄ±. BirkaÃ§ gÃ¼n sonra annenin ifadesi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Annenin ifadesiyle diÄŸer yatÄ±ÅŸtaki bulgularÄ±n uyumlu olduÄŸunu tespit ettik." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Â "EVDE YAÅžAMAK Ä°STEMEYEN ANNELER YAPIYOR"Â

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3 hafta hastanede yatan Ã§ocuÄŸun kontrole geldiÄŸinde gayet saÄŸlÄ±klÄ± olduÄŸunu belirten Ã–nal, "Ben nadir hastalÄ±klar branÅŸÄ± uzmanÄ±yÄ±m. Zaten bu iÅŸlerle uÄŸraÅŸÄ±yorum. BÃ¼tÃ¼n bu sÃ¼reci izlediÄŸimde Ã§ocukta bir hastalÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Daha Ã¶nceki yatÄ±ÅŸlarÄ±nda da aÃ§Ä±klanmayan kanamalar nedeniyle gÃ¶zÃ¼nden, burnundan, gÃ¶bek deliÄŸinden ve idrarÄ±ndan kan gelme Ã¶ykÃ¼leri vardÄ±. TÄ±bben de bÃ¶yle bir hastalÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. CerrahpaÅŸa'ya da gÃ¶nderildi, bir ÅŸey bulunamadÄ±." dedi.

Â Bu olaydan sonra Erzurum'dan ÅŸeker dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸikayetiyle bir hastanÄ±n daha geldiÄŸini, annesinin Ã§ocuÄŸa insÃ¼lin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettiÄŸini anlatan Ã–nal, ÅŸÃ¶yle devam etti:

Â "Ã‡ocuk istismarÄ±nÄ± genellikle baÅŸka hastalara bakma zorunluluÄŸu olan, evde yaÅŸam koÅŸullarÄ± Ã§ok iyi olmayan, hastanede yaÅŸamak isteyen anneler yapÄ±yor. Hastanede yemek sorunu yok. KalabalÄ±k aile ÅŸeklinde yaÅŸÄ±yorlarsa orada durmak istemiyorlar. Hastaneyi bir korunak gibi deÄŸerlendiriyorlar. Ben ÅŸÃ¼phelendiÄŸim annelere evle ilgili bir sÄ±kÄ±ntÄ± varsa burada istediÄŸin kadar kal ancak Ã§ocuklara zarar verme ÅŸeklinde uyarÄ±lar yapÄ±yorum."

SANIK: "KÃ–TÃœ BÄ°R ANNE DEÄžÄ°LÄ°M"Â Â

Â SÃ¶z verilen sanÄ±k Ezgi K, kÃ¶tÃ¼ bir anne olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ã‡ocuklarÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸe geliyor. Onlara zarar versem benim gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼me gelmezler." dedi.

Â Mahkeme BaÅŸkanÄ± Mehmet Faik Saban, Adli TÄ±p Kurumu GÃ¶zlem Ä°htisas Dairesinden gelen raporda, sanÄ±ÄŸÄ±n atÄ±lÄ± suÃ§a karÅŸÄ± ceza sorumluluÄŸunun tam olduÄŸunun bildirildiÄŸini sÃ¶yledi.

Â Mahkeme heyeti, maÄŸdur Ã§ocukla ilgili Adli TÄ±p Kurumundan ayrÄ±ntÄ±lÄ± rapor alÄ±nmasÄ±na ve GÃ¶zlem Ä°htisas Dairesinin raporuyla birlikte bir kez de Adli Kurumu 4. Ä°htisas Kurulundan sanÄ±ÄŸÄ±n ceza ehliyeti konusunda rapor istenmesine karar verdi.

Â MaÄŸdur Ã§ocuÄŸun babasÄ± E.K. ile sanÄ±k arasÄ±nda halen resmi olarak evlilik birliÄŸinin devam ettiÄŸini, sanÄ±ÄŸÄ±n maÄŸdur Ã§ocuÄŸun annesi olduÄŸunu belirten mahkeme, maÄŸdurun korunmasÄ± amacÄ±yla Ã§ocuÄŸa kayyum atanmasÄ± iÅŸlemlerinin baÅŸlatÄ±lmasÄ±na karar verdi.

Â Mahkeme, sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar vererek, duruÅŸmayÄ± erteledi.

Â Ä°DDÄ°ANAMEDEN

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BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede, 1,5 yaÅŸÄ±ndaki E.M.K'nin saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle annesi Ezgi K. tarafÄ±ndan Kanuni Sultan SÃ¼leyman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, doktor Hasan Ã–nal'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± tetkikler sonucunda Ã§ocuÄŸun istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ve bu durumdan baba E.K'yi uyardÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Baba E.K'nin anneye bu durumu sormasÄ± Ã¼zerine sanÄ±ÄŸÄ±n 9 Åžubat 2019'da polise giderek olayÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± ifade edilen iddianamede, sanÄ±ÄŸÄ±n doÄŸduktan sonra kÄ±zÄ±na bir tÃ¼rlÃ¼ Ä±sÄ±namadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in farklÄ± zamanlarda bebeÄŸinin burnunun, aÄŸzÄ±nÄ±n ve kulaÄŸÄ±nÄ±n iÃ§ kÄ±sÄ±mlarÄ± ile gÃ¶bek deliÄŸine ÅŸÄ±rÄ±nga iÄŸnesini defalarca batÄ±rarak, bu bÃ¶lgelerden kan gelmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi anlatÄ±lÄ±yor.

Â SanÄ±ÄŸÄ±n, kÄ±zÄ±nÄ±n kafa kÄ±smÄ±na, gÃ¶zlerinin alt kÄ±smÄ±na, bacaklarÄ±na, kollarÄ±na ve gÃ¶ÄŸÃ¼s kÄ±smÄ±na jiletle kesikler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kÄ±zÄ±nÄ±n koluna ve yanak kÄ±smÄ±na ÅŸÄ±rÄ±nga iÄŸnesiyle Ã§amaÅŸÄ±r suyu enjekte ettiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi dile getirilen iddianamede, Adli TÄ±p Kurumunca hazÄ±rlanan raporda Ã§ocuÄŸun kÃ¶tÃ¼ muameleye maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ve yaralanmalarÄ±n basit tÄ±bbi mÃ¼dahaleyle giderilemeyecek boyutta olduÄŸu kaydediliyor.

Â Ä°ddianamede, sanÄ±k Ezgi K'nin ''Ã§ocuÄŸa karÅŸÄ± tasarlayarak, canavarca hisle eziyet Ã§ektirerek kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s'' suÃ§undan 13 yÄ±ldan 20 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.

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