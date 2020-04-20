MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ozan Eş Anlamlısı Nedir? Ozan Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
ABONE OL
20.04.2020 - 18:48 |

Ozan Eş Anlamlısı Nedir? Ozan Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Ozan gündelik yaşamda kullanılan ancak eş anlamlı sözcükleri pek bilinmeyen kelimelerden biridir.TDK’ya göre Ozan kelimesinin eş anlamlı sözcüklerini öğrenebilir ve amaca uygun cümle içerisindekullanabilirsiniz. Peki, Ozan eş anlamlısı nedir? Ozan kelimesinin eş anlamı olan sözcükler hakkındadetaylar.

Ozan Eş Anlamlısı Nedir? Ozan Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Ozan kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre ‘aşık’ ya da ‘şair’ eş anlamları üzerinden kullanılmaktadır. Bu
anlamı doğrultusunda tek başına veya cümle içerisinde değerlendirilebilir.

Ozan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Türk Dil Kurumu'na bağlı olarak Ozan kelimesinin eş anlamlısı 2 farklı sözcük üzerinden kullanılmaktadır.
- Aşık,
- Şair,

Bu iki anlamı üzerinde Ozan kelimesini gün içerisinde aynı anlam eşliğinde değerlendirebilirsiniz.
Yazılışları farklı olsa dahi anlam olarak bu 3 kelime de birbiriyle eşit anlama gelmektedir.

Ozan Nedir?

Ozan kelimesinin genel olarak tanımı ‘Saz eşliğinde şiir söylenen meslek dalı’ olarak bilinmektedir. Çok
eskiden günümüze kadar ulaşmış pek çok ünlü Ozan bulunmaktadır. Ozan kelimesi aynı zamanda isim
olarak da değerlendirilir. Türkçede hem isim hem de kelime şeklinde tek başına ya da cümle içerisinde
Ozan kelimesini, aynı zamanda eş anlamları ile ortak biçimde kullanabilirsiniz.

Sürü halinde görülen yılanlar korkutuyorHakkâri’nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde görülen yılanlar korkutuyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstek Eş Anlamlısı Nedir? İstek Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

İstek Eş Anlamlısı Nedir? İstek Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Eser Eş Anlamlısı Nedir? Eser Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eser Eş Anlamlısı Nedir? Eser Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Sıradaki Haber