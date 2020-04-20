Ozan Eş Anlamlısı Nedir? Ozan Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Ozan kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre ‘aşık’ ya da ‘şair’ eş anlamları üzerinden kullanılmaktadır. Bu

anlamı doğrultusunda tek başına veya cümle içerisinde değerlendirilebilir.

Ozan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Türk Dil Kurumu'na bağlı olarak Ozan kelimesinin eş anlamlısı 2 farklı sözcük üzerinden kullanılmaktadır.

- Aşık,

- Şair,

Bu iki anlamı üzerinde Ozan kelimesini gün içerisinde aynı anlam eşliğinde değerlendirebilirsiniz.

Yazılışları farklı olsa dahi anlam olarak bu 3 kelime de birbiriyle eşit anlama gelmektedir.

Ozan Nedir?

Ozan kelimesinin genel olarak tanımı ‘Saz eşliğinde şiir söylenen meslek dalı’ olarak bilinmektedir. Çok

eskiden günümüze kadar ulaşmış pek çok ünlü Ozan bulunmaktadır. Ozan kelimesi aynı zamanda isim

olarak da değerlendirilir. Türkçede hem isim hem de kelime şeklinde tek başına ya da cümle içerisinde

Ozan kelimesini, aynı zamanda eş anlamları ile ortak biçimde kullanabilirsiniz.