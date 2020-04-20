Özel çocuklara online terapi

Kovid-19’a karşı mücadele eden sağlık personeli ile ailelerine yönelik RUHSAD uygulamasıyla “mobil terapi” başlatan Sağlık Bakanlığı, bu kez zihinsel özel gereksinimi olan ve bu süreçte evde davranış sorunları artan çocuklar ve aileleri için harekete geçti. Bakanlık, geliştirdiği “Özel Çocuklar Destek Sistemi” uygulamasıyla bu çocuklarla ailelerine gönüllü danışmanlar, çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanları aracılığıyla destek verecek.

Artan sıkıntılar

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı ile “Özel Çocuklar Destek Sistemi” uygulamasıyla zihinsel özel gereksinimi olup, bu süreçte davranış sorunları artan çocuklar ve ailelerine gönüllü danışmanlar tarafından uygulama üzerinden destek verileceği açıklandı. Yazıda şöyle denildi: “Pandemi sürecinin doğası gereği toplumun tüm kesimleri üzerinde ek ruhsal yükler de oluşmakta ve zihinsel özel gereksinimi olan bireyler ve aileleri de bu ruhsal yükten en çok etkilenen gruplar arasında yer almaktadır. Pandemi sürecinin devam etmesiyle evde kalmanın getirdiği sıkıntılar, günlük düzen ve rutinlerinin bozulmasına bağlı sorunlar ve ailelerin üzerindeki duygusal ve fiziksel yükün artmasıyla bu bireylerimizde ek davranış sorunları gelişeceğini öngörerek bunlara müdahale etmeye yönelik hazırlanan bir uygulama geliştirilmiştir.”

Görüntülü görüşme imkânı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, “Özel Çocuklar Destek Sistemi” uygulamasıyla zihinsel özel gereksinimi olup, süreçte davranış sorunları artan çocuklar ve ailelerine gönüllü danışmanlar tarafından uygulamalı davranış analizi yöntemi temelli destek sağlanacağı belirtildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Sistemle çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanları tarafından ailelere ve çocuklara destek verilmesine olanak sağlanmaktadır. Resmi ve güvenli bir kanalla görüntülü görüşme imkânı tanıyan bu sisteme erişim ücretsiz. Mobil uygulama marketlerinden ‘Özel Çocuklar Destek Sistemi’ şeklinde arama yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı Özel Çocuklar Destek Sistemi uygulamasını mobil cihazlarına indiren vatandaşlarımız, yönergelerin izlenmesi halinde hizmete ulaşabilecektir.”

Mobil uygulama

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen sisteme, mobil uygulama marketlerinden indirildikten sonra kayıt olarak şifre ile giriş yapılıyor. Bakanlık, ilk girişte “Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Destek Sistemi Kullanıcı Sözleşmesi”ni kişilere onaylatıyor. Sözleşmeyi onayladıktan sonra uygulamaya giriş yapıp, “destek al” butonuna basılarak destek alınabiliyor.