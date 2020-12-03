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03.12.2020 - 12:20 | | DHA

Özel halk otobüsünde şoföre 'sosyal mesafe' tepkisi kamerada

Bursa'da özel bir halk otobüsünde yolcular, uzun süre aracı bekletip, fazla yolcu aldığını öne sürdükleri şoföre tepki gösterdi. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Özel halk otobüsünde şoföre 'sosyal mesafe' tepkisi kamerada

Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli sayıda yolcu taşımalarına izin verilen toplu taşım araçlarında zaman zaman kurallara uyulmadığı görülüyor. Önceki gün akşam saatlerinde, özel bir halk otobüsünün içerisinin tamamen yolcularla dolu olması tepki çekti. Otobüs içerisindeki bir yolcunun cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde vatandaşların, fazla yolcu alınmasına ve fazla bekleme yapılmasına tepki gösterdiği görüldü. Ayrıca otobüste kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye de uyulmadığı dikkat çekti.

 

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