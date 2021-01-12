Ã–zel harekat da geldi Åžafak vakti operasyon...

TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (TEM) ekipleri, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž adÄ±na Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
Bu kapsamda ekipler, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iÃ§erisinde faaliyet gÃ¶sterdikleri yÃ¶nÃ¼nde bilgiler bulunan 3'Ã¼ Suriyeli, 3'Ã¼ IraklÄ± 6 ÅŸÃ¼phelinin kentteki adreslerini tespit etti.
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Ekipler, ÅŸafak vakti Ã¶zel harekat polislerinin de desteÄŸiyle ÅŸÃ¼phelilerin evlerine baskÄ±n yaptÄ±. KoÃ§ baÅŸÄ±yla kapÄ±larÄ± kÄ±rÄ±larak girilen evlerde yapÄ±lan aramalarda dijital materyallere el kondu.
Operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bazÄ± ÅŸÃ¼pheliler, Adana Adli TÄ±p Birimi'ndeki saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.