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12.01.2021 - 08:32 | | AA

Özel harekat da geldi! Åžafak vakti operasyon...

Adana'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Irak ve Suriye uyruklu 6 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (TEM) ekipleri, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž adÄ±na Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Bu kapsamda ekipler, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iÃ§erisinde faaliyet gÃ¶sterdikleri yÃ¶nÃ¼nde bilgiler bulunan 3'Ã¼ Suriyeli, 3'Ã¼ IraklÄ± 6 ÅŸÃ¼phelinin kentteki adreslerini tespit etti.

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Ã–zel harekat da geldi Åžafak vakti operasyon...

Ekipler, ÅŸafak vakti Ã¶zel harekat polislerinin de desteÄŸiyle ÅŸÃ¼phelilerin evlerine baskÄ±n yaptÄ±. KoÃ§ baÅŸÄ±yla kapÄ±larÄ± kÄ±rÄ±larak girilen evlerde yapÄ±lan aramalarda dijital materyallere el kondu.

Operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bazÄ± ÅŸÃ¼pheliler, Adana Adli TÄ±p Birimi'ndeki saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Esenyurt TEM Otoyolu'nda zincirleme kazaEsenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme kaza meydana geldi.Olay yerine çok sayÄ±da ambulans sevk edilirken, TEM Otoyolu'nda trafik kilitlendi.
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