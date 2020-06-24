Özel harekat destekli DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Samsun İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde 13 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Özel harekat destekli operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu B.A.A.A, H.D.S.A.M, S.A.F.F, A.A.F.F, F.A.I.I, M.S.A.A, W.J.K.A.L, Y.J.M.A, Y.M.G.G, A.K.A.Q, E.K.M.M. ve F.K.M.M. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.