MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Özel harekat destekli DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı
ABONE OL
24.06.2020 - 09:07 | | AA/İHA

Özel harekat destekli DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 12 zanlı yakalandı.

Özel harekat destekli DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Samsun İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde 13 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Özel harekat destekli operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu B.A.A.A, H.D.S.A.M, S.A.F.F, A.A.F.F, F.A.I.I, M.S.A.A, W.J.K.A.L, Y.J.M.A, Y.M.G.G, A.K.A.Q, E.K.M.M. ve F.K.M.M. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Özel harekat destekli DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

    Milliyet'te Gündem (24 Haziran 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    LGS soruları cevapları için tıkla! MEB LGS soruları ve cevap anahtarı

    LGS soruları cevapları için tıkla! MEB LGS soruları ve cevap anahtarı

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

    Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

    Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

    Yeşilova Höyüğü, ilk Ege yaşamına ışık olacak

    Yeşilova Höyüğü, ilk Ege yaşamına ışık olacak

    Sıradaki Haber