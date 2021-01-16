Özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, Samsun-Ordu yolu, Nefise Akçelik Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu-Giresun Havalimanı'nda görev yapan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde çalışan polis memuru Numan Kalem idaresindeki 52 AV 465 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak duran tıra çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Kalem'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sürücülerini kabusu olan yol! 'Bubi tuzağı gibi'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Esenyurt'ta döner kavşakta yaptığı yeni düzenleme sürücülerin kabusu oldu. Döner kavşağa gelen bazı sürücüler hiçbir trafik işareti göremeyince her araçlarının ön lastikleri beton blokların üzerine çıkmaya başladı. Kaza yapanlardan Mustafa Arıkan "Yol çalışması bubi tuzağı gibi" dedi.