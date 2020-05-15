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15.05.2020 - 16:01 |

Özel Harekat Polisleri, çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlanıyor

Terörle mücadelede ön saflarda yer alan özel harekat ekipleri, çatışma şartlarını sanal ortamda tecrübe ediyor. Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde kurulan Sanal Taktik Eğitim Merkezi’nde, polisler, uçak kaçırmadan metro ve rafineri baskınlarına kadar sonsuz senaryo kullanılan bir eğitim programından geçiriliyor

Özel Harekat Polisleri, çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlanıyor

Başkanlık bünyesinde kurulan ve dün açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan Sanal Taktik Eğitim Merkezi’nde, özel harekat polisleri, uçak kaçırmadan metro ve rafineri baskınlarına kadar sonsuz senaryo kullanılan bir eğitim programına tabi tutuluyor.

Özel Harekat Başkanlığı, Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nin kapılarını basın mensuplarına açtı.

Yaklaşık 500 metrekarelik kapalı bir alanda bilgisayar kontrollü giyilebilir teknoloji kullanılan eğitim merkezinde, özel harekat polisleri basın mensupları için sanal operasyon gerçekleştirdi.

Senaryo gereği bir binaya operasyon düzenleyen ekipler, içerde terörist gibi davranan meslektaşları ile çatışmaya girerek tek tek etkisiz hale getirdi.

Kullanılan teknoloji ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi veren Komiser Hulusi Demir, eğitime katılan personele yönelik aksiyon veren bir yapay zeka kullandıklarını anlattı.

Özel kameralar ile çekilen her ortamın eğitimde kullanılabildiğini ifade eden Demir, böylece personelin önceden gidip görmediği bir binadaki operasyonu tecrübe edebildiğini söyledi

Demir, eğitimde senaryo sınırının olmadığının altını çizerek, "Hedef ve personel hareketli. Onun ötesinde hedeften aksiyon alabileceğim bir olayı gerçek hayatta simüle etmem mümkün değil. Biz burada bunu yaşatabiliyoruz. Teröristleri öyle yerleştiriyoruz ki operasyon bittikten sonra eğitime katılan arkadaşlarımız bile 'ben burada terörist olabileceğini düşünemezdim' diyor. Biz bu eğitimler sayesinde farkındalık sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

Türkiye genelinde görev yapan özel harekat polislerinin belli dönemlerde hizmet içi eğitime tabi tutulduğunu, geldiğinde diğer eğitimlerin yanı sıra bu eğitimden de geçtiğini belirten Demir, söz konusu uygulama sayesinde maddi tasarruf sağlandığını da sözlerine ekledi.

1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyorÇanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, hızla sürdürülüyor. Mayıs ayında denize batırılan kesonlar üzerine ilk bloklar Ağustos ayında konulmuştu. Aradan geçen 9 aylık sürede köprü ayakları için artık sona gelindi. Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci ve son blokların montajına başlandı. Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Yarın ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferanla katılacağı tören ile Lapseki yakasındaki köprü ayağına son bloklar konulacak ve köprü kuleleri tamamlanmış olacak. İçerisinden ana halatların geçeceği çelik kule semerlerinin montajıyla birlikte de köprü ayakları Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden 318 metre yüksekliğe ulaşılmış olacak.
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