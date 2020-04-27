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27.04.2020 - 11:30 | | İHA

Özel harekattan Balıkesir'de operasyon

Balıkesir’in Edremit, Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde polis tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek için yapılan özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı şafak operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 8 kişi gözaltına alındı.

Özel harekattan Balıkesir'de operasyon
Özel harekat polislerinin katıldığı şafak operasyonu
Özel harekat polislerinin katıldığı şafak operasyonu
Özel harekat polislerinin katıldığı şafak operasyonu
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Edinilen bilgiye göre, saat 07.00’da Edremit, Ayvalık ve Bandarma ilçelerinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek ve asayişe müessir olayları önlemek amacıyla eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Yapılan operasyonda 49 hedef şahsa yönelik 28 rütbeli personel olmak üzere 362 personel, 4 dedektör köpek, 3 drone'un katılımıyla adli arama ve 23 kapama noktasında şahıs ve araçlara yönelik durdurma, kimlik sorma ve önleme araması çalışması yapıldı.

Operasyon boyunca 309 şahsın sorgulaması yapıldı. Sorgulama yapılan şahıslar arasında aranan şahsa rastlanmadı. Uyuşturucu madde kullanımı, imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 8 şahıs yakalanarak göz altına alındı. Yapılan operasyonda 3 adet ruhsatsız ateşli silah, 2 adet yivsiz av tüfeği, 133 adet muhtelif çapta 133 adet fişek, 13.67 gram metamfetamin, 31,85 gram bonzai ve 1 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyon sonrasında gözaltına alınan 8 kişinin polis sorgusunun tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edileceği öğrenildi.

Ayder Yaylası'na inen 2 boz ayı kameradaRİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar ünlü Turizm Merkezi Ayder Yaylası'na indi. Bir süre karla kaplı yamaçta dolaşan ayılar, ormanlık alanda gözden kayboldu.
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