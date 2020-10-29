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29.10.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Özel hastanelere pandemi ayarlaması

Vaka sayısındaki tırmanış süren İstanbul’a üs kuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışmaları kapsamında Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) ve özel hastane yöneticileriyle de toplantı yaptı.

Özel hastanelere pandemi ayarlaması
AYKUT YILMAZ Ankara

OHSAD Başkanı Reşat Bahat toplantıya ilişkin Milliyet’in sorularını yanıtladı. Bahat “Vatandaş yeterince sorumlu davranmadı. İstanbul’da sayıların daha da artabileceği endişesiyle sektörün hazırlıksız yakalanmaması için Bakan Bey toplantı düzenledi. Kim ne kadar yatak ayırabilir, ne kadar yoğun bakım itiyacı var, onları birlikte tekrar gözden geçirdik. İstanbul’da özel sektörün bazı alanlardaki büyüklüğü yüzde 50’ye yakın. Bakan bey ‘Özel sektörden ilk dalgadaki gibi güçlü bir desteği bekliyorum’ dedi. Biz de devletimizin hizmetinde olduğumuzu söyledik” dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu, özel hastanelere pandemi ödemelerinde PCR testi pozitifliğini dikkate alacağını açıklamıştı. PCR testi negatif çıkmasına rağmen akciğer tutulumu olan birçok hastanın varlığı nedenyile alınan karar tartışmalara neden olmuştu. Toplantıda bu konunun da gündeme geldiğini belirten Bahat, “Mağdur oluyorduk. Bu kişilere hizmet veriyor, SGK’dan pramızı alamıyorduk. Ya da yapamıyorduk vatandaş mağdur oluyordu. Bu kapsamda Kovid-19 testi pozitifliğine değil klinik pozitifliğe göre yani akciğer tutulumuna bağlı olmasını talep ettik. Bakan Bey de bu konunun çözülmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile görüşeceğini ifade ettiler” diye konuştu.

Özel sektöre çağrı

Görüşmelerde yatak oranı konuşmadıklarını belirten Bahat, “Vatandaş dışarıda kaldıysa tüm imkanlarımızın hepsini ayıracağız. Vatandaş dışarıda kalırsa normal ameliyatları da durduracağız, acil dışında ameliyat da kabul etmeyeceğiz. Ama bütün bunlara gerek yokken bu kapıları kapatmanın da mantığı yok. Neticede bizim ödememiz gereken borçlar, personel giderimiz var. İşlerin kontrolden çıkacağına inanmıyorum. Tabi bu vatandaşın sorumlu davranmasına bağlı” dedi. Grup hastanelerinin bazı hastanelerini pandemi hastanesi yapabilmeleri konusunun da ele alındığını kaydeden Bahat, şunları söyledi: “Birden fazla hastanesi olan gruplar, devletin uygun gördüğü rakamdaki yatak ve yoğun bakım sayısını aynı şehirdeki belli hastanelerinde kullanabilecek. Grup hastaneleri bazı hastanelerini tümüyle korona hastanesi yapabilecek. Bu esneklikleri verdi bakanımız. Temiz hastane değiğimiz hastanelerin de olabilmesi lazım. Siz bir hastanenin yataklarının yüzde 50’sini koronavirüse ayırdığınızda diğer hastaları korumakta zorluk çekersiniz. Bu toplantıdan sonra özel sektörün çok daha enerjik şekilde elini taşın altına koyacağını düşünüyorum.”

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