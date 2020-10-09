Özel Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim nasıl yapılacak? İşte Özel okullarda yüz yüze eğitimin detayları...

Özel okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı resmen belli oldu. Yapılan açıklamaya göre 12 Ekim'de özel okulların tümünde yüz yüze eğitim başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı 81 ile gönderilen yazıda yüz yüze eğitimde uygulanacak detaylarda belirlendi. İşte Özel okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih ve detaylar...

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, 12 Ekim'de başlayacak yüz yüze eğitim sürecinde, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bulunduğu özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili uygulama programının detayları paylaşıldı.

Buna göre, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayan özel eğitim anaokulları ile özel eğitim ana sınıflarında günlük 6 etkinlik saati olmak üzere haftalık toplam 30 saat yüz yüze eğitim öğretime devam edilecek.

12 Ekim'den itibaren 0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri ilgili mevzuat doğrultusunda yüz yüze başlayacak. Özel eğitim ilkokulları ile diğer ilkokullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında 1'inci sınıfa kayıtlı olan öğrencilere ek olarak 2, 3 ve 4. sınıf seviyesindeki tüm özel eğitim okul ve sınıflarındaki (ilkokullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları dahil) öğrenciler de yüz yüze eğitime 12 Ekim'den itibaren dahil olacak. Bu kapsamda öğrenciler gruplara ayrılacak ve haftanın iki günü yüz yüze eğitime katılacak.

Ayrıca 12 Ekim'den itibaren 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü tüm özel eğitim okulları da yüz yüze eğitime başlayacak.

Bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunduran ortaokullarda 8. sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencileri de yüz yüze eğitime başlayacak, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıf seviyesindeki özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmelerine ise il, ilçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar verilecek.

Ortaöğretim seviyesindeki özel eğitim meslek okullarının, özel eğitim meslek liselerinin, 3. kademe özel eğitim uygulama okullarının da içerisinde yer aldığı tüm özel eğitim okullarında da 12 Ekim'de yüz yüze eğitim faaliyetleri başlayacak. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarında ise uygulama dersleri yüz yüze olarak her grup öğrenciye haftada iki gün yapılacak.

Ders süreleri 30 dakika olacak

Her öğrenci grubu için haftanın iki günü yüz yüze eğitim faaliyeti yapılacak. Ders süreleri 30 dakika, günlük 6 ders olacak şekilde uygulanacak. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine örnek oluşturması bakımından Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen özel eğitim okulları ders çizelgeleri esas alınarak hazırlanan örnek haftalık ders çizelgelerinden yararlanılacak.

Ayrıca Kovid-19'la mücadele kapsamında okullarda öğle yemeği verilmesi uygulaması ikinci bir talimata kadar yapılmayacak.

Öğretmen görevlendirmeleri hızla tamamlanacak

Yazıya göre, il, ilçe ve okul müdürlükleri, tüm engel grubundaki öğrencilerin sağlıklı olarak eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını yerel imkanlar dahilinde sağlayacak. Bu amaçla özel eğitim okul ve sınıflarında öğretmen görevlendirmeleri ivedi şekilde tamamlanacak. Ayrıca yüz yüze eğitimde öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas alınacak. Velilerin öğrencileri yüz yüze eğitime göndermeme konusunda yazılı mazeret beyan etmesi durumunda öğrenciler uzaktan, canlı eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacak.