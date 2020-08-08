Özel okullar ne zaman açılıyor? Okullar ayın kaçında açılacak?

Kovid-19 salgını nedeniyle okullarda uzaktan eğitim verilmişti. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından okulların açılacağı tarih MEB tarafından belirlendi. Kısıtlama ve yasakların yeniden gelmeye başladığı son günlerde okulların açılış tarihi ile ilgili değişiklik yapılacak mı merak ediliyordu. Bakan Selçuk okulların açılacağı tarihi netleştirdi ve uyarılarda bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılma tarihiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. 81 ile gönderilen genelgede okulların 31 Ağustos 2020'de açılacağı, 18 Haziran 2021'de kapanacağı bildirildi.

Öte yandan birinci dönem ara tatilin 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatilinin 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatilinin ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacağı duyuruldu.

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.' dedi.

ÖZEL Eğitim Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) özel okullar için belirlediği açılış tarihi 17 Ağustos'a hazır olduklarını söyledi. Atalay, "Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Konya ili dışındaki bütün illerde, bir yasak gelmediği müddetçe, özel okullar 17 Ağustos'ta eğitim öğretime başlayacak. Ben öyle tahmin ediyorum ki, velilerimizin yüzde 90'a yakını çocuklarını okullara gönderecekler. Çünkü çocuklarda da böyle bir talep oluştu artık, okullarını özlediler" dedi.

BAKAN SELÇUK'TAN TEDBİR UYARISI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda. Lütfen, tedbir alalım." ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"(Okullar açılmasın) demek, maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda. Lütfen, tedbir alalım."