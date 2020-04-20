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20.04.2020 - 19:23 |

Özgür Eş Anlamlısı Nedir? Özgür Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Özgür, anlam özellikleri bakımından dilimizde sıkça kullandığımız kelimelerin başında gelir. Özgür kelimesi ne demek, özgür kelimesinin eş anlamlısı, TDK'ya göre özgür ne anlama gelir, öğrenebilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özgür kelimesini tüm detaylarıyla derledik.

Özgür Eş Anlamlısı Nedir? Özgür Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türkçede, öz köküne -gür eki eklenerek türemiş olan özgür kelimesinin anlamı, 'herhangi bir zorlamaya, koşula bağlı olmayan' demektir.

Özgür Eş Anlamlısı Nedir?

TDK'ya göre özgür, başkasının kölesi olmayan anlamına gelmektedir. Eğer, bir ulus için yönetim anlamında kullanılacaksa, 'başka bir yönetime bağlı olmayan, herhangi farklı bir gücün etkisi olmadan' anlamlarına gelmektedir. Bunun dışında, dilimizde farklı anlamları da mevcuttur. Herhangi bir kısıtlama olmaksızın serbest, hür anlamlarına gelmektedir. Zıt anlamlısı, tutsak, köle olmakla beraber, eş anlamlısı da, azat, bağımsız ve hürdür.

Özgür Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Özgür kelimesinin eş anlamlılarından bazıları da, şu şekilde sıralanmıştır; muaf, serbest, erkin. Örnek cümle olarak; ' Her insan kararlarını hür iradesi ile vermelidir.' , ' Bahçemde beslediğim tüm hayvanlarımı serbest bırakmıştım.' verilebilecek örneklerden bazılarıdır.

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