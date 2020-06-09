Özgür kalan atlar sahiplerini bekliyor

Büyükada’da 55 personel ile bakılan atlar, güvenle yeni yerlerine taşınmaya başlandı. İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, atların yeni yerlerinde de İBB gözetiminde olacağını söyledi. İmamoğlu, “Adalar’da fayton kalktı, atları satın aldık, bakımlarını yaptık, sağlıklarını da kontrol altına aldık. Şimdi atlarımıza iyi bakılacağından emin olduğumuz kurumlara sahiplendiriyoruz. İlk yuvaları İstanbul Üniversitesi oldu. Yeni yerlerinde de gözetimimiz devam edecek” dedi.

İlk etapta 177 atın, 20’si İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü tarafından sahiplenildi. Sahiplenilen atlar, İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yeni yerlerine taşındı. Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi de 8 Haziran’da 20 at daha sahiplenecek. Böylece sahiplenilen atların sayısı 40’ı bulacak. Atların beslenmesinde yaklaşık olarak haftalık 50 ton yem kullanılıyor. İBB atlar için sahiplerine 4 binen lira ödemişti.