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07.11.2020 - 09:04 | | DHA

Özgürkuş artık maviliklere emanet

8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda cansız bedenine ulaşılan avukat Ekrem Özgür Duman'n eşi İpek Gözcü Duman'n sosyal medyada yazdığı mektup tüm kalpleri enkaz yerine çevirdi.

Özgürkuş artık maviliklere emanet

İzmir'deki 6.6'lık depremde aynı hukuk bürosunda çalıştığı meslektaşı olan babası Ferda Murat Duman ile birlikte göçük altında hayatını kaybeden avukat Ekrem Özgür Duman'ın ardından eşi İpek Gözcü Duman yürek burkan bir paylaşım yaptı. Çocukluk aşkını kaybeden acılı eş Duman paylaşımında, "Ben de hep bir elinde çiçek, bir elinde midyeyle eve gelen halinle hatırlayacağım seni. O gülüşünü, gamzelerini, koridorda dans etmelerini. Hoşça kal sevgilim, yol arkadaşım. Hoşça kal iki gözüm" dedi.

BABA-OĞUL KURTULAMADI

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6'lık büyük depremde Bayraklı'da yerle bir olan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda hukuk bürosu bulunan avukat baba Ferda Murat Duman ile avukat oğlu Ekrem Özgür Duman'ın arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba ile oğlu gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlanırken, yaklaşık 3.5 yıldır evli olan Ekrem Özgür Duman'ın çocukluk aşkı olan İpek Gözcü Duman eşine sosyal medya hesabından yazdığı mektupla veda etti.

Özgürkuş artık maviliklere emanet

 

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