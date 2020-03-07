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07.03.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

Özkoç’a 1 değil 3 fezleke

 CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında üç ayrı fezleke hazırlandığı ortaya çıktı.

Özkoç’a 1 değil 3 fezleke
ŞEVKET YAMAN Ankara

Özkoç hakkında sadece TBMM’deki basın toplantısı için değil, 15 Şubat’ta Sakarya, 16 Şubat’ta Mersin CHP il kongrelerindeki açıklamaları nedeniyle de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iki ayrı fezleke daha hazırlandı. Üç fezleke aynı gün TBMM Başkanlığı’na gönderildi. Özkoç’un Meclis’teki basın toplantısı için hazırlanan fezlekede, “Özkoç’un açıklamalarının Meclis çatısı altında yapılmış olsa dahi Meclis çalışmaları ile ilgisinin bulunmadığı, bu nedenle dokunulmazlık kapsamında kalmadığı” savunuldu. 

 

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