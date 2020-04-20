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20.04.2020 - 18:23 |

Özlem Eş Anlamlısı Nedir? Özlem Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Özlem Türkçede hem isim hem de cümlede kelime olarak kullanılmaktadır. Çok sık değerlendirilensözcükler arasında yer alıyor. TDK’ya göre aynı zamanda özlem kelimesinin eş anlamlısı dabulunmaktadır. Peki, özlem eş anlamlısı nedir? Özlem kelimesinin eş anlamı olan sözcükler hakkında detaylar.

Özlem Eş Anlamlısı Nedir? Özlem Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Özlem kız çocukları için kullanılan bir isim olmakla beraber, kelime şeklinde anlamı üzerinden de
değerlendirilmektedir. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında özlem kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘hasret’ karşımıza çıkıyor.

Özlem Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Özlem kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu'na göre ‘hasret’ sözcüğü üzerinden ele alınıyor. Hem özlem kelimesini hem de hasret sözcüğünü yazılışları farklı olsa dahi aynı anlam üzerinden cümle içerisinde değerlendirebilirsiniz.

Özlem Nedir?

Özlem kelimesinin anlamı ‘bir kimseyi ya da bir şeyi tekrar görme, ona kavuşma isteği ve duygusu’
olarak tabir edilmektedir. Bu durum bir insana, bir canlı ya da herhangi bir cansız maddeye olabilir.
Cümle içerisinde hem özlem hem de hasret kelimesini aynı anlamı eşliğinde kullanabilirsiniz. Aynı
zamanda Özlem ve Hasret kelimelere isim olarak da kız çocukları için değerlendirilmektedir.

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