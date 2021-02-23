23.02.2021 - 11:43 | | DHA
Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaret eden kişi adliyeye sevk edildi
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapan M.Y., emniyetteki sorgusunun ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli sözler sarf eden M.Y isimli kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında dün gece İstanbul Eyüpsultan'da bulunan adresine baskın düzenlenmişti.
Baskın sonucunda gözaltına alınan M.Y. isimli kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
Yüzünde çıkan tümör sonrası kapanmayan yara her gün büyüyorGaziantep'te, 13 yaşındaki Berat Menetoğlu'nun 2 yıl önce yüzünde tümör çıktı. Ameliyat ile alınan tümörün yeniden nüksetmesi nedeniyle estetik yapılamayan Menetoğlu'nun kapanmayan yarası her geçen gün büyümeye devam ediyor. Yüzünü sürekli sargı ile kapatan ve eski fotoğraflarındaki görünümüne kavuşmak isteyen Berat ve ailesi, doktorlardan destek bekliyor.