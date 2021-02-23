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23.02.2021 - 11:43 | | DHA

Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaret eden kişi adliyeye sevk edildi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapan M.Y., emniyetteki sorgusunun ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaret eden kişi adliyeye sevk edildi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli sözler sarf eden M.Y isimli kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında dün gece İstanbul Eyüpsultan'da bulunan adresine baskın düzenlenmişti.

Baskın sonucunda gözaltına alınan M.Y. isimli kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

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