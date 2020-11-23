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23.11.2020 - 19:02 | | DHA

Son dakika | Özür dilemek için indi... Sonrası korkunç

Mersin'in Tarsus ilçesinde Mehmet Fatlı Özgen, otomobiliyle önündeki araca çarptı. Sürücüden özür dilemek için otomobilinden inen Özgen, arkasından gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Son dakika | Özür dilemek için indi... Sonrası korkunç

Kaza, öğleden sonra Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Doğu Gişeleri girişinde meydana geldi. Mehmet Fatlı Özgen yönetimindeki 34 AEL 598 plakalı otomobil, önündeki Ümit A.'nın kullandığı 59 PG 927 plakalı otomobile çarptı. Ardından sürücüden özür dilemek için otomobilinden inen Özgen'e ve otomobiline, arkasındaki Mehmet Ali E. yönetimindeki başka bir otomobil çarptı.

Özgen, iki otomobilin arasına sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Özgen, ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Özgen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

 

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