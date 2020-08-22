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22.08.2020 - 21:21 | | İHA

Pakdemirli: Gün içerisinde çıkan 45 yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 22 Ağustos itibariyle yurt genelinde çıkan 28’i orman yangını olmak üzere 48 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, Çeşme'de çıkan yangını söndürme çalışmalarını da, Yangın Yönetim ve İdari Helikopteri ile havadan koordine etti.

Pakdemirli: Gün içerisinde çıkan 45 yangın kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli gün içerisinde ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, “İzmir Çeşme yangınını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarına da başlanmıştır. Gün içerisinde 28’i orman,17’si kırsal olmak üzere toplam 45 adet yangın çıkmış, hepsi de bu saat itibariyle kontrol altına alınmıştır. Antalya Manavgat’ta çıkan yangını ise söndürme ve kontrol altına alma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Pakdemirli: Gün içerisinde çıkan 45 yangın kontrol altına alındı

Çeşme'deki yangın kontrol altında

Ünlü tatil beldesi Çeşme'nin merkezindeki fıstık çamı koruluğunun bulunduğu Karadağ'da çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile konutlara ulaşmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli de Yangın Yönetim ve İdari Helikopteri ile havadan, yangına müdahale çalışmalarını koordine etti.

Bugün saat 17.30 sıralarında çıkan ve 10 dakika sonra ilk müdahalenin yapıldığı çam koruluğunda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Çeşme Kent evleri ve Hacı Murat Hatice Özsoy Anadolu Lisesi'ne doğru ilerleyen yangın, endişeye neden olurken, 3 helikopter, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Çeşme Belediyesi ekiplerinin kısa zamanda müdahale ettiği ve Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin de helikopter ile çalışmaları havadan koordine ettiği yangın, saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Karadağ'daki çam koruluğunda çıkan yangının konutlara sıçramaması için orman ve itfaiye ekipleri, söndürme araçlarıyla yoğun önlem alarak, konutlara yakın ağaçlara yangının sıçramaması için büyük çaba gösterdi. Çeşme Belediyesi zabıta ekipleri de itfaiye ve orman ekiplerine yardımcı oldu.

Yangın Çeşme'nin büyük bir bölümünden gözükürken, vatandaşlar üzüntüyle yangını izleyerek, cep telefonlarıyla kaydetti. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangının kısa sürede kontrol altına alınması Çeşmelileri rahatlattı.

Pakdemirli: Gün içerisinde çıkan 45 yangın kontrol altına alındı

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