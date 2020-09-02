Palamut tezgâhta

Yaklaşık beş ay süren balık av yasağının sona ermesiyle ağlarını denize salan balıkçıların umudu palamut kendini gösterdi. Çeşitli boylarda palamutların ağlara dolmasıyla tezgâhlarda balık çeşitleri de arttı. Palamut dün boy ve ağırlığına göre 10-20 TL arasında satıldı.

Balıkların göç etmesi ve yumurtlama şansını kullanması için uygulanan balık av yasağı dün sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan yaklaşık 20 bin balıkçı teknesinden gırgır tekneleri denize açılırken, havaların halen sıcak olması ve deniz suyunun soğumaması nedeniyle bazı tekneler beklemeyi tercih etti. Eylül ayı ortasına kadar sürmesi beklenen hava sıcaklığına bağlı olarak av yöntemlerini belirleyen balıkçıların ağlarına palamut kısmen de olsa geldi.

Özellikle Karadeniz’e açılan balıkçılar palamudun yanı sıra hamsi ve istavrit de tuttu. Balıkçıların ağlarına dolan taze balıklarla birlikte levrek ve çupra gibi çiftlik balıklarının fiyatlarında da düşüş gözlendi. Kadıköy Özmen Balıkçılık’tan Özcan Balkaş, “İlk günün bereketine sevindik diyebiliriz. Bu yıl küçük balık yerine palamut olacağı müjdesini almıştık. Palamut ilk gün tezgâhlarımızı şenlendirdi. Bol miktarda satarak güzel bir giriş yaptık. Umarız böyle devam eder” dedi.

Güncel balık fiyatları

Palamut (tane 250-300 gram): 20 TL

Palamut (tane 200 gram): 15 TL

Palamut (tane 150 gram): 10 TL

Sardalya (kg): 25 TL

Mezgit (kg): 30 TL

Barbun (kg): 35 TL

Çupra (kg): 40 TL

Levrek (kg): 40 TL

Çinekop (kg): 50 TL

Hamsi (kg): 35 TL

İstavrit (kg): 35 TL

Uskumru (Norveç, tane): 8 TL