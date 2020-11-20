MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Palandöken Dağı beyaza büründü
ABONE OL
20.11.2020 - 11:30 | | DHA

Palandöken Dağı beyaza büründü

Kış sporları ve turizminin önemli merkezlerinden olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, sabah saatlerinde yağan karla beyaza büründü.

Palandöken Dağı beyaza büründü

Geçen günlerde yağan karla birlikte 3176 metre yükseklikteki zirvesi beyaz örtüyle kaplanan Palandöken Dağı'nda, bu sabah yine kar etkili oldu. Sabah erken saatlerde başlayan, zaman zaman tipi halinde devam eden kar yağışıyla Palandöken Dağı beyaza büründü. Kar yağışı, bölgede aralık ayında kayak sezonunu açmayı planlayan otel işletmecilerinin de yüzünü güldürdü.

SAKALTUTAN'DA ULAŞIM AKSADI

Bu arada Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı etkiliyor. Sabah saatlerinde Erzincan-Sivas karayolundaki 2 bin rakımlı Sakaltutan Geçidi'nde kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok sürücü, kayganlaşan yolda ilerlemeyince araçlarını yol kenarına park edip saatlerce beklemek zorunda kaldı. Yolda kalan bazı araçlar ise trafik akışını engellememesi için karayolları ekipleri tarafından çekildi.

Kar ve buzlanma nedeniyle birçok trafik kazası meydana geldi. AFAD ve 112 ekiplerinin müdahale ettiği kazada 3 kişi yaralandı. Karayolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor.

Öte yandan Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı ilçede çok sayıda araç sürücüsü dinlenme tesislerinde ve yol kenarında yağış duruncaya kadar mola vermek zorunda kaldı.

    Köpekten kaçarken 6 metre yükseklikten böyle düştüGöktürk'te yaşayan 15 yaşındaki Mert Atakan, köpekten kaçmak isterken, bir otoparkın çıkış noktasına 6 metre yükseklikten düştü. Kolu ve kalçası kırılan Atakan'ın tedavisi devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rus eşinden çocuklarını kaçıran baba, yakalanmasından sorumlu tuttuğu kişiyi tabancayla yaraladı

    Rus eşinden çocuklarını kaçıran baba, yakalanmasından sorumlu tuttuğu kişiyi tabancayla yaraladı

    Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

    Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

    Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

    Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

    Her şey annenin ölümüyle ortaya çıktı! Şaşkına çeviren miras belgesi

    Her şey annenin ölümüyle ortaya çıktı! Şaşkına çeviren miras belgesi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet