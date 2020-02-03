Pamporovo’ya Türk akını!

Türkiye’de okulların ara tatile girmesiyle kayak merkezlerinde hareketlilik yaşandı. Özellikle büyük şehirlerde bu yıl kar göremeyen ailelerin tercihi ise Türkiye’ye en yakın kayak merkezi konumundaki komşu Bulgaristan’daki Pamporovo oldu. Kapıkule’den kara yoluyla iki buçuk saat uzaklıktaki 8 bin yatak kapasitesine sahip Pamporovo Türk turistler sayesinde yüzde 90’ların üzerinde bir doluluk oranına ulaştı. Bu ara tatilde turla gelenlerin yanı sıra kendi araçlarıyla gelenler de bir hayli yoğunluktaydı. Kayak merkezindeki pistler ile liftleri işleten, en büyük kayak okulunu bünyesinde barındıran Pamporovo AD’nin pazarlama direktörü Tatyana Marinova, Türk turistlerden çok memnun olduklarını ifade etti. Beş yıldızlı Orlovetz ve Perelik otelin de pazarlamasında sorumlu olan Marinova, “Ara tatile denk gelen 15 gün boyunca kayak merkezimizi ziyaret edenlerin yüzde 95’i Türklerden oluşuyor” dedi. Bu yıl Türk turistlerle ilgili çok enteresan bir durumla karşılaştıklarını da ifade eden Marinova, “Aslında Türk turistlerin ilgisi 20 Aralık’taki sezon açılışıyla başladı. O tarihten beri yoğun bir ilgi var. Ara tatilde zirveye ulaştı. Ama şubat ve mart aylarındaki odaların çoğu da Türk turistler tarafından rezerve edildi” diye konuştu.

80 yıllık merkez

Pamporovo’ya ikinci kez geldiğini belirten Sedat Demir, “Buranın 80 yıllık kayak geçmişi var. Ulaşımda trafik sorunu yaşamıyorsun. Liftlerde sıra bekleme derdi yok. Yemekleri de bizim damak tadımıza çok yakın. O yüzden tercih ediyorum” dedi. Kayak öğretmenlerinin de çok kaliteli olduğunu belirten Demir, “Ben, eşim ve çocuklarım bir kaç gün içinde kayak yapmayı öğrendik” ifadelerini kullandı.

80 yıllık kayak geçmişi olan Pamporovo’da 60’tan fazla otel bulunuyor. Asırlık çam ormanının içinde yer alan kayak merkezi yılın 240 günü güneşli ve Avrupa’nın en temiz ikinci havasına sahip. Ayrıca Nisan ayı ortasına kadar da kayak yapılabiliyor. 7-12 yaş arası çocuklar için kayak okulu, 4-7 yaş arası çocuklar için de kayak anaokulu mevcut. 4-14 yaş arası çocuklar için de sabah 09.00’dan 16.30’a kadar kreş hizmeti veriliyor.

Yemeğe Türk ayarı

Türk turistler restoran ve otellerdeki yemek menülerini bile belirler hale gelmiş. Önceden domuz eti ağırlıklı olan menüler artık dana, kuzu, balık ve tavuk eti ağırlıklı. Kayak merkezindeki oteller ve restoranlar Rodop dağlarında yetişen ürünleri kullanıyor. Ayrıca yöreye özgü bal, süt ürünleri, patates ve sebzeler de gayet lezzetli. Pist kenarlarındaki restoranlar çorbaları ve kuzu çevirmeleriyle ünlü. Bohemi Restoran’da karışık otlardan yapılan ve yerel balla servis edilen çay da içinizi ısıtıyor.

Pistlerde Türkçe

60 kilometre kayak pisti olan merkezde toplam 6 kayak istasyonu, 15 lift bulunuyor. 36 kayak okulu hizmet veriyor. Öğretmenlerin çoğu temel Türkçe kelimeleri ezberlemiş, İngilizce bilmeyenlerle bile çok rahat anlaşabiliyor. Ski Pass kartları günlük 31 euro civarında. Çocuklar için 21 euro. Kayak ve snowboard kiraları ise 10-15 euro. Bire bir kayak dersinin saati 30 euro. Grup kayak dersi fiyatı ise günlük 35 euro, çocuklar için ise günlük 24 euro.