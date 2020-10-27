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27.10.2020 - 14:52 | | İHA

Pancar yüklü traktörün römorku devrildi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu’nun geçtiği köprüde pancar yüklü traktörün römorku devrildi.

Pancar yüklü traktörün römorku devrildi

Kaza, Akyazı ilçesi Osmanbey Mahallesi'nde Kuzey Marmara Otoyolu’nun geçtiği yeni yapılan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. idaresindeki 54 HH 758 plakalı pancar yüklü traktörün ikinci römorku köprüye çıktığı esnada koparak devrildi. Meydana gelen kazada ölü yada yaralanan olmazken traktör sürücüsü A.E., “Köprü dik olduğu için römorku geri çekti ve kaza yaşandı. İnşallah başka kaza olmaz" dedi.
Kazanın ardından yola dökülen pancarlar, vatandaşlar tarafından toplandı.

Hemzemin geçitte dayı ile yeğenin öldüğü kaza kameradaGaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir hafta önce hemzemin geçitte trenin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen, biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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