Pandemi mücadelesinin kahramanları anlatıyor: Üretmek mutluluk verdi

Koronavirüsün Türkiye’de görüldüğü 11 Mart’tan sadece bir hafta sonra, 18 Mart’ta vatandaşları maskesiz bırakmamak için beş meslek lisesi hızla üretime başladı. Bunlardan biri olan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. İstanbul Ataşehir Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kovid-19 sürecinde öğrenci, öğretmen, hizmetli ve memurlardan oluşan 12 kişilik ekiple, cumartesi pazar demeden vatandaşları maskesiz bırakmamak için aralıksız üretim yaptı. Okulda yaklaşık 600 bin maske üretilirken, şimdi de Anadolu yakasında LGS’ye girecek öğrencilere maske üretmek için Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte tezgâhın başına geçti. Şimdiye dek üretilen 110 bin maske, Sancaktepe, Ümraniye, Şile ve Ataşehir’de sınava girecek öğrencilere ücretsiz verilecek. Milliyet’e konuşan okulun öğrenci, öğretmen ve mezunları, “meslekçilere” bakışı değerlendirdi.

‘Türkiye onlara borçlu’

Lisenin Müdürü Tülay Beyaztaş Oskay, başlangıçta ellerinde gerekli ekipman olmadığını belirterek, “Gerçekten Kurtuluş Savaşı’ndaki gibi atacak kurşunumuz yoktu. Atatürk’ün dediği gibi bulunur, yapılır dedik. Devletimiz hemen ödenek, makine, kumaş yolladı. Her türlü desteği sağladılar. Kısa sürede atölyeyi kurduk. O gün bugündür üretiyoruz” dedi. Bundan sonra anaokuluna giden çocuklar için maske üretimine başlayacaklarını açıklayan Oskay, “Meslek liseleri gerçekten prestij kaybı yaşıyordu. Şu süreç nasıl ki avukata, doktora ihtiyacımız olduğu gibi meslek sahibi olan çocuklarımıza, üretimimize de ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Türkiye pandemide başarılıysa, başarısını sağlıkçılarımıza ve bunun yanı sıra meslek liselerine de borçlu diye düşünüyorum” dedi.

‘Olumlu dönüşler aldık’

Müdür yardımcısı Sevinç Çetintaş ise, son yıllarda meslek liselerine talebin arttığını vurgulayarak, “Başarısız öğrenciler meslek lisesine gelirmiş gibi bir önyargı var. Bu süreçte meslek liselerinin önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Meslek liselerinin imkanları geliştirildiği takdirde neler yapabileceği, önemi ortaya çıkmış oldu. Halktaki ‘Başarısız öğrenci meslek lisesine gider’ imajı silindi” diye konuştu. Okulun öğretmenlerinden Esin Terzioğlu ise süreçte olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, “Mesleki açıdan üretmek de çocuklarımıza mutluluk verdi” dedi.

‘Algıyı yıkmaya çalışıyoruz’

Öğretmenler Hatice Özcan ve Ferhan Efe Yağcı ise, bu süreçte velilerin yaklaşımına dikkati çekti. Özcan, “Akıllarının bir köşesine, ‘Bu çocuklar bir şeyler yapıyorlar’ düşüncesi yerleşti. Bu süreçte hem öğrencilerimiz hem de bizler çok güzel dönüşler aldık” diye konuştu. Öğretmen Yağcı ise, pandemi sürecinde ortaokuldan çocuğunu mezun edecek velilerden olumlu dönüşler aldıklarını kaydederek, “’Biz bir meslek lisenin bunu yapabileceğini düşünmüyorduk’ gibi dönüşler aldık. Bunlar bizi sevindirdi” ifadesini kullandı.

‘Maske ürettiğimi söylediğimde bakış açıları değişiyor’





Okulunda maske üretimine katılan Çocuk Gelişimi Bölümü 12. sınıf öğrencisi Fatma Çiftçibaşı, meslek lisesine giden öğrencilerin başarısız olduğunu düşünmediğini ancak toplumda böyle bir algı olduğunu söyledi. Çiftçibaşı, şunları kaydetti:

“Kız kardeşim Anadolu lisesinde okuyor. Ben meslek lisesindeyim. İnsanlarda hemen şöyle bir algı oluşuyor: Kız kardeşin zeki, sen öyle değilsin. Bu bakış açısı doğru değil. Bilmiyorlar ki meslek lisesine gidip 12. sınıfa gelince, iş tecrübesini erken yaşta öğrenip, sonrasında meslek hayatına atıldığında Anadolu lisesindekilere göre daha tecrübeli olunuyor. Ben bu bakış açısındayım. Pandemi sürecinde bana ‘Bu süreçte ne yapıyorsun?’ diye sorduklarında ‘Okuluma gönüllü olarak gidiyorum, maske üretiyorum’ diyordum. Bunları söyleyince hemen bakış açıları değişiyor.”

Mezunlar anlatıyor





Okan Üniversitesi’nde Moda Tasarımı okuyan, meslek lisesi mezunu Zeynep Sude Öztürk, aldığı eğitimin kendisine çok şey kattığını belirtti. Öztürk, “Lisede de bu bölümü okudum. Hiçbir zaman ‘Meslek lisesinde okuyorum. Kötüymüş’ demedim. Stajlara gönderildim. Orada yeni insanlarla tanıştım. Belki bir başka liseye gitseydim bu kadar hazır mezun olamayacaktım” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü’nde son sınıf öğrencisi olan Betül Ananç ise, “Üniversiteye başladığımda, çoğu arkadaşım kalıp eğitiminde olsun başka şeylerde olsun çok büyük eksiklikler yaşarken ben iyi durumdaydım. Üniversiteden bu sene mezun olacağım. Lisede iyi bir eğitim aldım. Bunun mükafatını da üniversitede diğer arkadaşlarıma fark atarak yaşadım” diye konuştu.

‘Terzi mi olacaksın’ diyorlardı





Moda Tasarım Bölümü 12. sınıf öğrencisi Ayşe Akyol ise, liseyi kendisinin seçtiğini belirtti. Okulundan ve bölümünden memnun olduğunu kaydeden Akyol, okula yönelik algının ise sokakta farklı olduğunu söyledi. Akyol, “Meslek lisesine gittiğimi dışarıda söylediğimde ‘Anadolu lisesine gitmek yerine neden meslek lisesine gittin?’ diyorlar. Bölümümü söylediğimde ‘Terzi mi olacaksın? ‘diyorlardı. Pandemi sürecinde yaptıklarımızı öğrendikten sonra şimdi destekliyorlar” dedi.

Moda Tasarım Bölümü öğrencisi Fatma Keserci de yanlış algıya maruz kaldığını belirterek, “Modelist olmak istiyorum. Bu alanı severek seçtim. Ancak diğer okullarda okuyan arkadaşlarım, yanlarında beni başarısız hissettiriyorlardı. Pandemi sürecinde maske üretimi yaptık. Son dönemde bana bakış açıları değişti” ifadesini kullandı.

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