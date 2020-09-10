Pandemi omurga sağlığını bozdu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle, evde kalma süreleri uzayınca giderek yaygınlaşan hareketsiz yaşam omurga sağlığını tehdit etmeye başladı. Cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar gibi dijital ekranlara eğilerek bakanlar, boyun ve omurga bölgesinde duruş bozukluğuyla karşılaşıyor. İzmir Kent Hastanesi’nde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Akel, “Bir cep telefonu veya tablete bakarken uzun süre başımızı öne doğru eğmemiz, başımızı 40 derecelik bir açıyla saptırmamız, kendi kafa ağırlığımızın 4-5 katı miktarda bir yükü omurgamıza bindirmektedir. Buna alışık olmayan omurga arasındaki disklerde deformasyon, daha ileriki aşamalarda ise fıtıklar karşımıza çıkıyor” dedi.



Kronik hale geldi

Son yıllarda teknoloji ve yaşam şartlarının sunduğu hareketsizliğin koronavirüs döneminde arttığını ifade eden Prof. Dr. Akel, “Bulaşı engellemek ve salgınla baş edebilmek amacıyla insanlara evlerinde kalmalarını söyledik. Bunu hala söylüyoruz ve muhtemelen bir süre daha sosyalleşmeme sürecini uzun tutacağız. Bu hareketsizlik özellikle omurgada, belde, sırtta ağrıyla, daha fazla hareket kısıtlılığıyla karşımıza çıktı. Hastalar bir süre hastanelere de gelemediler ve bazı kas iskelet problemleri de kronikleşmeye başladı. Şimdi şimdi, uzun süredir şikayetçi olup gelemeyen ve boyun sırt, bel problemleri olan hastalarla karşı karşıyayız” diye konuştu.



Hareket etmek gerek



Hareketliliği arttırarak omurga sağlığını korumanın mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akel, “Açık alanlarda yapılan spor, kapalı alanda yapılana göre çok daha olumlu yönde vücudu etkiliyor. Hiç hareketsiz olmaktansa, evde kalma süresi uzun olan kişilerin ev içerisinde hareketliliklerini arttırmaları oldukça önemli. Koridor yürüyüşü, apartman bahçesi yürüyüşü hareketliliği arttıracaktır. Omurga sağlığı için hareketliliğin ötesinde duruş bozukluklarını engellemek, dik durmaya alışmak, bunun için kendimizi motive etmek önemli. Öte yandan dik duruşu sağlayan yeleklerle ilgili hastalarımız sıkça talepte bulunuyor ancak onlar tembel işi. Omurgayı dik tutmak için bir kas çabası gerekiyor biz de zaten bunu istiyoruz. Korse veya duruş destek yelekleri sadece omurganın hastalıklarına bağlı durumlarda omurgayı korumak için kullanılabilir” ifadelerini kullandı.



‘Kamburlaşma söz konusu’



Ortopediste muayene için gelen vatandaşlardan Burcu Çelik, “Telefon ve tabletle çok fazla vakit geçiriyorum. Uzun süre telefona baktığım zaman duruşumda bozukluk ve ağrı hissediyorum. Düzeltmeye çalışıyorum ama uzun süre baktıkça yine aynı duruş oluyor. Dik durmaya çalışıyorum ama bir kamburlaşma söz konusu. Elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Egzersiz yapıyorum ve ağrılarımı giderecek birkaç hareket deniyorum” dedi.