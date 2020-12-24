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24.12.2020 - 10:01 | | İHA/DHA

"Pandemide devlet yardım yapacak" yalanıyla büyük vurgun yaptılar!

Bursa merkezli 4 ilde polis, ‘Devletten 1000 TL destek’ mesajıyla banka hesaplarına girdikleri kişileri dolandıran 21 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 35 kişinin 450 bin lirasını dolandırdığı, bu parayla da bitcoin aldıkları öne sürüldü.

"Pandemide devlet yardım yapacak" yalanıyla büyük vurgun yaptılar!

Kurban Bayramı öncesi binlerce kişinin cep telefonuna, sosyal medya ve mail hesaplarına, "Bayrama özel devletten 1000 TL sosyal destek. Başvuru için indir, kur yükle" mesajı yollayan sanal dolandırıcılar polise "dolandırıldım" diye başvuran 35 kişinin cep telefonu ya da bilgisayarına virüs bulaştırdı.

Telefon ya da bilgisayarlara bulaşan virüs, mağdurların bütün bilgilerini kopyalamaya başladı. İnternet bankacılığı üzerinden işlem yapan mağdurların şifreleri de ele geçirilince, topluca hareket eden şebeke üyeleri birer birer hesapları boşaltmaya başladı.

Hesaplarında olağandışı hareketler fark eden 35 mağdur farklı şehirlerde Emniyet Müdürlüklerine başvurdu.

Soruşturmayı başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri şebekenin izini sürmeye başladı. 4 şehirde 21 kişilik şebeke üyesi belirlendi. Ardından operasyona start verildi. Kendi aralarında sosyal medya hesapları üzerinden kod isimlerle haberleşen hatta birbirlerini tanımayan şebeke üyeleri birer birer gözaltına alındı.

21 şebeke üyesinden 5 tanesinin bilişim üzerine ihtisas yaptığı tespit edilirken, başvuran mağdurların beyanlarına göre 1 milyon lira civarında soygun yapan şebeke üyeleri emniyetteki sorgulamalarının ardından "iştirak halinde nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Pandemide devlet yardım yapacak yalanıyla büyük vurgun yaptılar

Siber Polisi, daha önce benzer yöntemlerle hesapları boşaltılan mağdur kişilerin kendilerine başvurmasını, mesaj veya mail yoluyla ya da sosyal medyada benzer şekilde paylaşılan tuzak linklere kesinlikle tıklanmaması gerektiğini ifade etti.

Yetkililerin tahminine göre, vurgunun boyutunun daha fazla olabileceği, diğer müracatçıların başvurmasıyla soruşturmanın derinleştirileceği öğrenildi.

Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.
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