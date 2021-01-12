Pandemiye rağmen yelkenle dünya turu

2019’da Göcek’ten yola çıkan ikili koronavirüse karşı önlem alarak turlarına devam etti. Yunanistan, İtalya, Malta, İspanya ve Baleric Adaları’nın ardından Cebelitarık Boğazı’nı aşan “Mercan” yelkenlisindeki çift, okyanus geçişi için Dünya ARC (Atlantic Rally For Crusier) yarışına katıldı. Atlas Okyanusu’nu geçerek Karayip Denizi’ndeki ada ülkesi Saint Lucia’da mola verdiklerini söyleyen Arzu Özen, “Limitlerimi zorlayarak yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. Denizin ortasında küçük bir adada duruyorsunuz. Tekne normalde gitme ihtimali olmayan yerleri görme şansı veriyor. Haritada görünmeyecek kadar küçük adalar bizi çekiyor” dedi

Arzu Özen - Emre Erduran çifti, “Mercan” adlı yelkenliyle dünyayı geziyor.

‘Denizde olmak güzel’

Bir hayır kuruluşu için Madagaskar’da gönüllü dalgıçlık yaparken hayatını değiştirmeye karar verdiğini söyleyen Emre Erduran da “Salgın nedeniyle bazı ülkelere giremeyeceğimizi biliyoruz ama pek çok yerde güzel şeyler yaşayacağız. Pandemi şartlarında düzelme olmazsa başka bir plan yapacağız. İkimiz de Pasifik adalarını çok merak ediyoruz. Zaten teknede yaşıyorduk ama denizin üzerinde olmak güzel” dedi. Volkanik ülkelerde yanardağları gören çiftin Karayip Denizi’nde Saint Lucia’dan sonraki rotası Barbados olacak.