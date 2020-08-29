DoÄŸu Akdeniz'in incisi Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'ndeÂ (KKTC)ÂkoronavirÃ¼s (Covid-19) ile mÃ¼cadelede nÃ¼fusa gÃ¶re vaka sayÄ±sÄ± sÄ±ralamasÄ±nda 147'inci sÄ±rada yer aldÄ±. NÃ¼fusa gÃ¶re kaybedilen hasta sayÄ±sÄ±nda dÃ¼nyada 168'inci sÄ±rada yer alan KKTC, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'Ä± geri de bÄ±raktÄ±.Â KKTC BaÅŸbakanÄ± Ersin Tatar da, Covid-19'da elde edilen baÅŸarÄ±yÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

TÃœRKÄ°YE SAYESÄ°NDE UMUTLU BAKIÅž

Rakamlara gÃ¶re, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi,Â vaka, kaybedilen hasta ve aktif vaka sayÄ±sÄ±nda KKTC'den beÅŸ kat daha fazla yer aldÄ±. KKTC'nin Covid-19'da yakaladÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±yÄ± deÄŸerlendiren KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Otelciler BirliÄŸi AsbaÅŸkanÄ±, Casino Ä°ÅŸletmecileri BirliÄŸi Genel SekreteriÂ Ercan Turhan, hem gÃ¼venli hem de huzurlu bir Ã¼lke olduklarÄ±nÄ± ifade etti.Â Kuzey KÄ±brÄ±s'Ä±n tatilciler iÃ§in de Ã¶nemli bir Ã¼lke haline geldiÄŸini kaydeden Turhan,Â "Kuzey KÄ±brÄ±s, TÃ¼rkiyemizin de bÃ¼yÃ¼k destekleriyle pandemi dÃ¶nemini en iyi ÅŸekilde geÃ§irmiÅŸtir" dedi.Â TÃ¼rkiye'nin KKTC'de ileri teknoloji ekipmanlarla donatÄ±lmÄ±ÅŸ 100 yataklÄ± acil durumÂ pandemi hastanesi yapmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Turhan,Â Â "SaÄŸlÄ±k alÄ±nÄ±nda atÄ±lan adÄ±mlarla, geleceÄŸe umutla bakÄ±yoruz" dedi.

CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN'A DESTEK TEÅžEKKÃœRÃœ

BaÅŸbakan Tatar da,Â KKTC'de yapÄ±mÄ± baÅŸlanan acil durum pandemi hastanesinde incelemeler yaptÄ±.Â TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletine salgÄ±n sÃ¼recinde KÄ±brÄ±s TÃ¼rk HalkÄ±na ve KKTC'ye verdiÄŸi destek iÃ§in teÅŸekkÃ¼r eden Tatar, hÃ¼kÃ¼metin salgÄ±n sÃ¼recinde bir acil durum hastanesi yapmak iÃ§in harekete geÃ§tiÄŸini, ancak proje aÅŸamasÄ±nda Ã¶nlerine Ã§Ä±karÄ±lan birtakÄ±m engeller nedeniyle hastanenin yapÄ±mÄ±na baÅŸlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Tatar, bu durum Ã¼zerine kendisinin konuyu CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a ilettiÄŸini ve onun da bu talebe bÃ¼yÃ¼k bir anlayÄ±ÅŸ gÃ¶stererek, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktaya gereÄŸinin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in talimat verdiÄŸini belirtti.