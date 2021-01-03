MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Paniğe kapılan hırsız marketin camlarını indirdi
ABONE OL
03.01.2021 - 02:05 | | İHA

Paniğe kapılan hırsız marketin camlarını indirdi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde marketin camını kırarak sigara çalan şüpheli Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı

Paniğe kapılan hırsız marketin camlarını indirdi

İlçeye bağlı sutaşı mahallesinde bulunan bir marketin kapısını gece vakti açmaya çalışan hırsız kapıyı zorlamasıyla cam kırıldı paniğe kapılan hırsız diğer camları da kırıp içeriye girdi marketten sigara çalındığı ihbarı üzerine hırsızların korkulu rüyası Jandarma Dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme ve Jandarma asayiş ekiplerinin istihbari araştırma ve güvenlik kamerası görüntüsünde hırsızı tespit etti.

Şahsın tespit edilmesi üzerine evine yapılan operasyon ile S.C. isimli şahıs gözaltına alındı.

Evini ikici kez ateşe verdiAydın'da yaşadığı apartmanı ateşe veren bir şahsın gözaltına alınacağı sırada polislerden ilginç talebi görenleri şaşırttı. Şikayet üzerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenen şahıs, daha güzel görünmek amacıyla üzerindeki kıyafetleri değiştirmek için ekiplerden izin istedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet